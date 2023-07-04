Парламентська Асамблея ОБСЄ визнала РФ державою спонсоркою-тероризму, а ПВК "Вагнер" терористичною організацією

ПА ОБСЄ закликає країни посилювати міжнародні норми, що чітко визнають: терористичний характер "Групи Вагнера" та її дій, а також відповідальність РФ, як держави-спонсорки цієї терористичної організації.

Під час сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ у Ванкувері (Канада) було ухвалено підсумкову декларацію, яка, зокрема, говорить, що:тероризм становить одну з найбільших загроз міжнародному миру та безпеці.

Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу", членкиня української делегації в ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук.

"Дії "Групи Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні (наголошуючи, що президент РФ особисто визнав, що "Група Вагнера" була "повністю фінансована" державою", - йдеться у роз'ясненні декларації.

Також йдеться про те, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти "Групи Вагнера" та її афілійованих та правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією;

"Найголовніше! Закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають: терористичний характер"Групи Вагнера" та її дій; відповідальність російської федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації; неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини", - йдеться у документі.

За словами Кравчук, вперше саме таке формулювання закріплене у офіційному документі міжнародної організації! (Раніше ПАРЄ назвало режим в рф терористичним).

Ба більше, аналогічний термін "state sponsor of terrorism" знає і законодавство США, які також є членом ОБСЄ.

"Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму не лише в США, а й у всьому світі. Адже тероризм не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням", - додала вона.

Раніше у США ввели санкції проти компаній та осіб, які пов'язані з "Вагнером". "Група Вагнера" використовує вразливості безпеки по всьому світу, вчиняє жорстокість та злочинні дії, які загрожують порядку, належному управлінню, процвітанню та правам людини, зазначили у Вашингтоні.

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