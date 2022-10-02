Парламентські вибори в Латвії: проросійські партії вперше втратили лідерство

У Латвії завершилися чергові парламентські вибори. За місця у Сеймі змагалися 19 політичних сил і об'єднань.

У суботу, 1 жовтня, в Латвії відбулися вибори до Сейму - однопалатного парламенту країни. Війна Росії проти України відіграє вирішальну роль у внутрішній політиці Латвії і вже вплинула на рейтинги партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За результатами підрахунку понад 90% голосів на виборах до парламенту Латвії набрала партія "Нова Єдність" чинного прем’єр-міністра Кріш’яніса Каріньша, але правляча коаліція, схоже, не отримає більшість мандатів.

Так, із п’яти партій нинішньої коаліції в Латвії до Сейму однозначно проходять лише дві: "Нова Єдність" (18,62%) та "Національне об’єднання" (9,38%).

На другому місці з 13,16% лідирує Союз "зелених" і селян, який у Сеймі останнього скликання був п’ятим.

Далі розташувався "Об’єднаний список" (11,25%), який відколовся від Союзу за кілька місяців до виборів, але декларував готовність до роботи в уряді будь-якого складу.

Також до парламенту вперше проходять: проросійська та "антиваксерська" партія "За стабільність!" (6,68%); "Латвія понад усе" (6,04%).

Переможець виборів 2018 року, проросійська партія "Злагода", наразі з результатом 4,67% перебуває за межами прохідного бар’єру в 5%.

Ймовірно, на Латвію чекатимуть тижні коаліційних перемовин, адже чіткої більшості немає в жодного блоку партій, а попередня коаліція не зберегла свою перевагу.

Нагадаємо, в Італії, яка була однією з засновниць ЄС, на парламентських виборах вперше від часів Другої світової війни й Беніто Муссоліні перемогла права коаліція, яка складається з партій, де чимало прихильників російського диктатора Путіна.

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