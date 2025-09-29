- Дата публікації
Парламентські вибори у Молдові та стрілянина в США: головні новини ночі 29 вересня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 вересня 2025 року:
Партія Майї Санду перемагає на виборах у Молдові: наближається до одноосібної більшості Читати далі –>
Стрілянина та підпал у церкві у США: щонайменше 4 загиблих та 8 поранених Читати далі –>
Уперше зафіксовано російський ударний дрон з тепловізійною камерою: прямував атакувати Суми Читати далі –>
Путін завершить війну лише коли дійде певного висновку — Сікорський про умову закінчення конфлікту Читати далі –>
Трамп розкрив таємницю: що змушує іноземних лідерів "панікувати в Овальному кабінеті" Читати далі –>