Світ
754
1 хв

Парламентські вибори у Молдові та стрілянина в США: головні новини ночі 29 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Молодва

Молодва / © Unsplash

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 29 вересня 2025 року:

  • Партія Майї Санду перемагає на виборах у Молдові: наближається до одноосібної більшості Читати далі –>

  • Стрілянина та підпал у церкві у США: щонайменше 4 загиблих та 8 поранених Читати далі –>

  • Уперше зафіксовано російський ударний дрон з тепловізійною камерою: прямував атакувати Суми Читати далі –>

  • Путін завершить війну лише коли дійде певного висновку — Сікорський про умову закінчення конфлікту Читати далі –>

  • Трамп розкрив таємницю: що змушує іноземних лідерів "панікувати в Овальному кабінеті" Читати далі –>

