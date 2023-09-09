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“Пародія на щедрість”: представник Євросоюзу публічно принизив Росію на саміті G20

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Пародія на щедрість”: представник Євросоюзу публічно принизив Росію на саміті G20

Президент Європейської ради Шарль Мішель / Фото: Associated Press

Президент Євроради звинуватив представника РФ у жахливому цинізмі.

Пропозиція Росії “подарувати” африканським країнам 1 млн тонн зерна після виходу з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечила 30 млн тонн експорту з України, виглядає пародією на щедрість.

Про це заявив на саміті G20 у Нью-Делі (Індія) президент Європейської ради Шарль Мішель.

При цьому представник Євросоюзу публічно звернувся до російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який представляє РФ на зустрічі лідерів “Великої двадцятки”.

“Ви не лише вирішили вийти з цієї угоди щодо Чорного моря, а й водночас нападаєте на портову інфраструктуру [України]. Ви блокуєте порти, які дають вихід до Чорного моря і навіть до Дунаю. І на довершення всього, Росія пропонує 1 мільйон тонн зерна африканським країнам як пародію на щедрість. Який цинізм і презирство до африканських країн, коли ми знаємо, що Чорноморська угода дотепер поставила понад 30 мільйонів тонн експорту, здебільшого до найуразливіших країн”, - наголосив він. 

Шарль Мішель зауважив, що альтернативні маршрути, розроблені ЄС, уже дали змогу експортувати 40 мільйонів тонн зерна, тому “подарунок” Росії у вигляді 1 мільйона тонн - “це абсолютно жахливий цинізм”. 

Представник Євросоюзу також закликав присутніх на саміті “боротися з тими, хто абсолютно безвідповідально розв'язує війни”. 

“Це має наслідки, що виходять за рамки безпеки європейського континенту. Це має вплив у всьому світі. Це впливає на енергетику, інфляцію і погіршує енергетичну безпеку", - сказав він.

Мішель наголосив, що  ЄС "твердо підтримує Статут ООН і справедливий мир, запропонований президентом Зеленським".

Нагадаємо, у проєкті спільної декларації лідерів G20 пропущена згадка про війну в Україні, вранці 9 вересня документ залишався порожнім у розділі "геополітична ситуація".

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Дата публікації
Перегляди
724
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