“Пародія на щедрість”: представник Євросоюзу публічно принизив Росію на саміті G20

Пропозиція Росії “подарувати” африканським країнам 1 млн тонн зерна після виходу з Чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечила 30 млн тонн експорту з України, виглядає пародією на щедрість.

Про це заявив на саміті G20 у Нью-Делі (Індія) президент Європейської ради Шарль Мішель.

При цьому представник Євросоюзу публічно звернувся до російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який представляє РФ на зустрічі лідерів “Великої двадцятки”.

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“Ви не лише вирішили вийти з цієї угоди щодо Чорного моря, а й водночас нападаєте на портову інфраструктуру [України]. Ви блокуєте порти, які дають вихід до Чорного моря і навіть до Дунаю. І на довершення всього, Росія пропонує 1 мільйон тонн зерна африканським країнам як пародію на щедрість. Який цинізм і презирство до африканських країн, коли ми знаємо, що Чорноморська угода дотепер поставила понад 30 мільйонів тонн експорту, здебільшого до найуразливіших країн”, - наголосив він.

Шарль Мішель зауважив, що альтернативні маршрути, розроблені ЄС, уже дали змогу експортувати 40 мільйонів тонн зерна, тому “подарунок” Росії у вигляді 1 мільйона тонн - “це абсолютно жахливий цинізм”.

Представник Євросоюзу також закликав присутніх на саміті “боротися з тими, хто абсолютно безвідповідально розв'язує війни”.

“Це має наслідки, що виходять за рамки безпеки європейського континенту. Це має вплив у всьому світі. Це впливає на енергетику, інфляцію і погіршує енергетичну безпеку", - сказав він.

Мішель наголосив, що ЄС "твердо підтримує Статут ООН і справедливий мир, запропонований президентом Зеленським".

Нагадаємо, у проєкті спільної декларації лідерів G20 пропущена згадка про війну в Україні, вранці 9 вересня документ залишався порожнім у розділі "геополітична ситуація".

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