Партія Орбана залякує угорців відео зі стратами під час війни в Україні

Партія чинного прем’єр-міністра Угорщини «Фідес» опублікувала в Мережі згенероване штучним інтелектом відео страти військовополонених, яким намагається залякати угорців можливим втягненням у війну в Україні. Перед парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня, партія Орбана намагається втриматися при владі за допомогою таких огидних роликів.

На цьому наголосив лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр.

У передвиборчому відео зображено маленьку дівчинку, яка стоїть біля вікна та запитує, коли повернеться її батько. Потім відео переходить до кадрів, на яких солдата з зав’язаними очима, одягненого в угорську форму, розстрілюють, і він падає в багнюку, впустивши фотографію дівчинки.

В коментарі до цього відео, який з’являється титрами, йдеться: «Зараз це просто кошмар, але Брюссель готується перетворити його на реальність… Не ризикуймо. Фідес — безпечний вибір!».

Питання європейської безпеки та військової підтримки України стало головною темою передвиборчої кампанії в Угорщині. Дружній до Кремля прем’єр-міністр країни Віктор Орбан у передвиборчій риториці переконує, що партія «Тиса», діючи за наказом ЄС, може втягнути Угорщину у військовий конфлікт з Росією.

Лідер опозиційної політичної сили, яка, за даними опитувань, має більше прихильників серед виборців, Петер Мадяр розкритикував відео як «огидне» і таке, що переступає усі моральні норми.

«Використання дітей, страти та нагнітання страху — це не політика, це бездушна маніпуляція. Це непробачно та глибоко обурливо. Від імені угорського народу я закликаю Фідес негайно видалити це відео», — написав він у мережі Х, опублікувавши скриншот із ролика.

Він закликав Орбана вибачитися перед кожним угорцем і назвав його «торговцем ненавистю».

«Кожен, хто вдається до таких методів, не служить нації, а руйнує її. Цей мерзенний інструментарій шокує та обурює кожну порядну людину. Ганьба тобі, Вікторе Орбане!» — написав Мадяр.

Гергей Гуляш, керівник апарату Орбана, на пресконференції захистив відео, заявивши, що воно показує «реальність війни» і що щодня в конфлікті в Україні гине або отримує серйозні поранення понад тисяча людей, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, раніше лідер угорської партії «Тиса» Петер Мадьяр звинуватив прем’єр-міністра країни Віктора Орбана у проведенні дезінформаційної кампанії в TikTok перед парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня.