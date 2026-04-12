Партія Орбана звинуватила опозицію у підкупі ромів

Представники Віктора Орбана стверджують, що мають докази підкупу конкурентами ромських виборців, який намагалися замаскувати під благодійну допомогу.

Лідер партії "Тиса" Петр Мадяр

Партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана «Фідес» звинуватила опозиційну партію «Тиса» у підкупі голосів виборців ромської національності.

Про це передає Telex

Партія «Фідес» заявила про нібито виявлення аудіозапису, який свідчить про те, що партія «Тиса» планувала купити голоси ромів. Правляча партія заявила, що подасть скаргу у цій справі за підозрою у злочині проти виборчої системи.

Згідно із заявою, на записі начебто чути висопоставленого представника «Тиси», який розповідає про розподіл допомоги, замаскованої під пожертви, нужденним виборцям ромської національності.

Опозиційна партія «Тиса» поки не відповіла на ці звинувачення.

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, в Угорщині відбуваються парламентські вибори, які визначають, хто буде керувати країною.

