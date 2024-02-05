Партія Орбана бойкотувала засідання парламенту щодо вступу Швеції у НАТО

Угорська партія одіозного прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотувала парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО. Це своєю чергою призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Угорська опозиція скликала засідання для ратифікації вступу Швеції до Організації Північноатлантичного договору. Водночас члени партії Орбана "Фідес" на засідання не прийшли.

Наступного разу така можливість буде 26 лютого, коли парламент Угорщини повернеться після зимових канікул. Країна залишається єдиною, хто не ратифікував заявку Стокгольма.

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Сам Орбан каже, що його уряд підтримує вступ Швеції, але відповідний законопроєкт застряг у парламенті з середини 2022 року. Партія пообіцяла відкласти ратифікацію до візиту прем'єр-міністра Швеції в Будапешт, який вони вважають необхідним для того, щоб загладити провину Стокгольма за нібито критику щодо відступу Угорщини від демократії.

"Якщо це важливе питання для шведів, то, очевидно, шведський прем'єр-міністр приїде до Будапешта", – заявив один з депутатів.

Додамо, угорський прем'єр Орбан прокоментував виділення Україні 50 млрд євро від Євросоюзу.

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