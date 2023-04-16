Партія Путіна планує залучити на майбутніх виборах учасників війни проти України – ISW

На думку аналітиків, у такий спосіб Кремль спробує задобрити ультранаціоналістичну спільноту.

Кремль вирішив використати ветеранів війни в Україні в якості кандидатів на виборах від партії "Єдина Росія", остаточно перетворивши її в партію війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Партія президента Росії Володимира Путіна "Єдина Росія" має намір залучити російських військовослужбовців, які воювали в Україні, як кандидатів на виборах у 2023 і 2024 роках. Ймовірно, в такий спосіб вона спробує утвердитися як провоєнна партія РФ.

"Залучення військовослужбовців, як політичних кандидатів під час війни, є типовим для суспільства, яке проводить вибори, незалежно від того, наскільки чесними чи важливими вони є", - кажуть аналітики.

Однак, на думку експертів, Кремль, імовірно, має намір залучити військовослужбовців як кандидатів більшою мірою, ніж зазвичай, навіть у країні, що перебуває у стані війни.

У звіті наголошується, що, найімовірніше, Кремль прагне використати кандидатів, які воювали в Україні, як публічне обличчя партії "Єдина Росія" на майбутніх виборах, щоб заручитися підтримкою військових та членів їхніх родин і утвердити "Єдину Росію" як політичну партію, що очолює провійськовий рух.

Нагадаємо, президентські вибори у Росії відбудуться 2024 року.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Кремль робитиме все, аби до 2024 року вирішити питання з війною проти України, оскільки у той час проходитимуть вибори президента РФ. Владі треба буде показати якийсь результат.

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