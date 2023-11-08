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Партизани "Атеш" розвідали новий ракетний завод у Москві: деталі з фото і відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Партизани "Атеш" розвідали новий ракетний завод у Москві: деталі з фото і відео

Новий ракетний завод у Москві / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Росіяни вкотре прикриваються цивільними, адже розмістили ракетний завод за 500 м від житлових будинків.

Агенти українського партизанського руху "Атеш" розвідали новий ракетний завод у московському спальному районі Некрасівка. Завод розташований на території індустріального парку "Руднево".

Про це повідомляється в Телеграм-каналі "Атеш".

Партизани з’ясували, що на території нового ракетного заводу у Москві росіяни планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет ППО. Територія заводу сягає майже 100 тис. кв. м.

"Рашисти навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 метрів від житлових будинків", – звернули увагу в "Атеш".

Як заявляли самі росіяни, вони планують запустити виробництво ракет на цьому заводі лише у жовтні 2024 року. Однак за даними партизан, на заводі вже виготовляються ударні безпілотники та компоненти до ракет.

Партизани зняли на відео новий ракетний завод у Москві

Партизани зняли на відео новий ракетний завод у Москві
Новий ракетний завод у Москві / © Telegram / Рух
Новий ракетний завод у Москві / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Новий ракетний завод у Москві / © Telegram / Рух
Новий ракетний завод у Москві / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Новий ракетний завод у Москві / © Telegram / Рух
Новий ракетний завод у Москві / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Новий ракетний завод у Москві / © Telegram / Рух
Новий ракетний завод у Москві / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Новий ракетний завод у Москві / © Telegram / Рух
Новий ракетний завод у Москві / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"
Новий ракетний завод у Москві / © Telegram / Рух
Новий ракетний завод у Москві / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

До слова, раніше партизани з "Атеш" виявили завод із виробництва ракет у російському Челябінську та опублікували його координати.

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Дата публікації
Перегляди
1185
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