Партизани підірвали в Ростовській області колії, якими постачалася техніка на війну – ЗМІ

Ворожа техніка перекидалася до прикордонних з Україною регіонів РФ.

У Ростовській області невідомі партизани підірвали залізничні колії, якими військова техніка надходила на війну проти України.

Про це пише російське видання The Insider із посиланням на Telegram-канали "Роспартизан" та "Всенародний рух легіону "Свобода Росії".

Зазначається, що цією ділянкою залізниці росіяни перекидали військову техніку з Ростовської області до прикордонних з Україною регіонів.

У заяві легіону "Свобода Росії" йдеться, що це зробили саме їхні учасники. Там також повідомили, що продовжують "підривати залізничні колії в різних регіонах країни".

Проте раніше відповідний запис публікувався в Telegram-каналі "Бойової організації анархо-комуністів (БОАК)". На початку грудня там стверджували, що партизани влаштували підрив у одному із прикордонних з Україною регіонів.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що члени легіону "Свобода Росії" пошкодили в РФ важливу Транссибірську магістраль, спаливши декілька розподільчих щитків сигнальної та блокувальної систем автоматики.

Зауважимо, на початку грудня радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про успіхи бійців легіону "Свобода Росії" на фронті. Там, вони під Бахмутом "дуже круто розметелили опорний пункт вагнерівців. В нуль зачистили".

Ситуація на фронті, HIMARS та нова тактика росіян на полі бою | Олександр Сирський

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