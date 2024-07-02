Партизани побували на місці будівництва підводних човнів у Санкт-Петербурзі (фото)

Попри санкції, на території заводу ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей.

Партизани побували на місці будівництва підводних човнів у Санкт-Петербурзі. Серед іншого, там, ймовірно, розробляють нові засекречені судна з передовими технологіями скритності.

Про це повідомили партизани “АТЕШ”.

Як зазначається, агент розвідав суднобудівний завод “Адміралтейські верфі”. Наразі там виробляються підводні човни проектів 636 "Варшав'янка" та 677 "Лада", та інші військові судна.

“Агент виявив кілька секцій верфей під посиленою охороною, ймовірно, пов'язаних із розробкою нових засекречених суден, які використовують передові технології скритності та озброєння. Попри санкції, на території заводу ведуться роботи з модернізації та розширення виробничих потужностей. Наші агенти продовжують спостереження та оперативно передають інформацію. Дивуватися новим нальотам БПЛА Пітером не варто”, - наголосили партизани.

Нагадаємо, що у Севастополі окупанти розмістили ЗРК "Тор М2КМ" поруч із пляжем.

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