Партизани провели диверсію в Ростові-на-Дону на ключовій залізничній гілці

Залізнична гілка, на якій провели диверсію, відіграє ключову роль у перекиданні військових сил і техніки

Партизани руху "Атеш" провели диверсію в Ростові-на-Дону. Агент спалив релейну шафу на залізничній дорозі "Ростов-на-Дону - Маріуполь".

Про це повідомляють на сторінці руху Атеш.

"Наш агент спалив релейну шафу на залізничній дорозі Ростов-на-Дону - Маріуполь. Координати: 47.14539, 39.34108. Диверсії такого роду не дають окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні нести відповідальність за свої дії, навіть на території рф", - йдеться у повідомленні.

Партизани наголошують, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил і техніки між різними частинами Південного військового округу РФ, а також відкриває доступ до морського шляху.

Нагадаємо, Росія завершує будівництво залізниці, яка з’єднає російський Ростов на Дону та окупований Маріуполь. Навіщо Путін будує залізницю до окупованого українського міста.

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