Партизани скоїли нову диверсію в Московській області: що знищено (фото, відео)

Агент руху "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку в Московській області.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Атеш".

"Агент нашого руху провів диверсію, знищивши станцію супутникового зв'язку Р-441 "Ливень", – йдеться в заяві партизанського руху.

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Ця станція була розташована на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин Московської області.

Станція супутникового зв'язку "Ливень" забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. В результаті знищення цієї станції значно порушено систему управління 584-го зенітного ракетного полку та послаблено систему ППО усієї Московської області.

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Агент "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку в Московській області / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Місце на мапі, де було знищено станцію супутникового зв'язку в Московській області / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани знищили станцію супутникового зв'язку в Московській області – відео

Нагадаємо, наприкінці травня члени руху "Атеш" влаштували диверсію в російському Смоленську, чим послабили ППО в регіоні.

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