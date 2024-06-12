Партизани скоїли нову диверсію в Московській області: що знищено (фото, відео)

В результаті послаблено систему ППО усієї Московської області.
Агент руху "Атеш" знищив станцію супутникового зв'язку в Московській області.
Про це повідомляється в телеграм-каналі "Атеш".
"Агент нашого руху провів диверсію, знищивши станцію супутникового зв'язку Р-441 "Ливень", – йдеться в заяві партизанського руху.
Ця станція була розташована на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку (в/ч 62845) у місті Клин Московської області.
Станція супутникового зв'язку "Ливень" забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. В результаті знищення цієї станції значно порушено систему управління 584-го зенітного ракетного полку та послаблено систему ППО усієї Московської області.
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Нагадаємо, наприкінці травня члени руху "Атеш" влаштували диверсію в російському Смоленську, чим послабили ППО в регіоні.
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