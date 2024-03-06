Партизани виявили у Росії верф, де ремонтують судна та виготовляють деталі до кораблів ЧФ

Партизани уважно спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту Росії в Новоросійську.
Партизани руху "Атеш" виявили у Новоросійську судноремонтний верф, де проводиться ремонт суден та виготовлення деталей для Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України та РФ "Атеш".
Там наголосили, що вони дуже уважно спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту Росії в Новоросійську.
"На об'єкті є охорона та відеоспостереження. Також територію регулярно відвідують високопосадовці. Ми продовжуємо проводити розвідку та збирати дані про війська Росії та передавати всю зібрану інформацію Силам оборони України. Разом ми проводитимемо нові удари по армії та флоту супротивника", - зазначили партизани.
Нагадаємо, у британській розвідці оцінили наслідки ліквідації російського корабля "Сергей Котов".
Читайте провідні новини дня:
- За що Путін мститься Харкову та до чого тут Одеса: експерт розповів, коли можливий повторний наступ росіян
- Чекали під під’їздом: працівники ТЦК поскаржились, що їм захотіли виколоти очі через повістку
- Наслідки атаки безпілотників: у Сумах є три "прильоти" у різних частинах міста