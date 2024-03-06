Партизани виявили у Росії верф, де ремонтують судна та виготовляють деталі до кораблів ЧФ

Партизани уважно спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту Росії в Новоросійську.

Партизани руху "Атеш" виявили у Новоросійську судноремонтний верф, де проводиться ремонт суден та виготовлення деталей для Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України та РФ "Атеш".

Також читайте Скільки кораблів втратив Чорноморський флот РФ: у ЗСУ шокували цифрою

Там наголосили, що вони дуже уважно спостерігають за об'єктами Чорноморського флоту Росії в Новоросійську.

"На об'єкті є охорона та відеоспостереження. Також територію регулярно відвідують високопосадовці. Ми продовжуємо проводити розвідку та збирати дані про війська Росії та передавати всю зібрану інформацію Силам оборони України. Разом ми проводитимемо нові удари по армії та флоту супротивника", - зазначили партизани.

Нагадаємо, у британській розвідці оцінили наслідки ліквідації російського корабля "Сергей Котов".

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.