Партизани виявили в Ленінградській області РФ склади ракет Х-22, якими атакують Україну – фото, координати

Склади ракет Х-22 виявили партизани в Ленінградській області.
Активісти партизанського руху "Атеш" виявили в Ленінградській області Росії склади, де зберігаються ракети Х-22, якими окупанти завдають ударів по Україні.
Про це інформує рух "Атеш".
Так, агент руху розвідав місце зберігання ракет Х-22 для Ту-22М3. Ці ракети доставляються на аеродром "Сольці" в Новгородській області для російських бомбардувальників, які використовуються в атаках на територію України.
Координати складів: 60.735876, 28.693446
"Саме на аеродромі Сольці не так давно ГУР вивів із ладу три таких літаки. Біля ангарів складу розміщено величезну кількість військової техніки, на котрій транспортуються боєприпаси і для інших видів озброєння. Детальна інформація караульної служби, переміщення техніки і особового складу була оперативно передана СОУ (Силам оборони України, - ред)", - повідомляють партизани.
Нагадаємо, "Атеш" влаштував свого агента до бомбардувального авіаційного полку РФ, який розташовується на аеродромі у Воронежі.
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