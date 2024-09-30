Партизани здійснили диверсію на залізниці в Курській області: подробиці

Агентам партизанського рушу АТЕШ вдалося здійснити диверсію на одній з ключових для росіян залізничних гілок у Курській області.

Про це повідомили в Telegram-каналi АТЕШ.

Партизани підірвали релейну шафу на одній із ключових залізничних гілок, через яку ЗС РФ доправляють техніку та боєприпаси на Курський відрізок фронту.

За даними АТЕШ, це залізничне сполучення має стратегічне значення. Через нього російська армія здійснювала постачання зброї на передову. Порушення роботи цієї гілки ускладнює логістику і транспортування важливої техніки для РФ.

"Доки ЗС РФ почуваються в безпеці, ми продовжуємо завдавати ударів по їх життєво важливій інфраструктурі", – зазначили агенти АТЕШ.

Нагадаємо, партизани здійснили розвідку на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони росіян у Криму. Його виявили на окупованому півострові у селі Зарічне.

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