Партизани знайшли склад техніки, яку Росія готує кинути у Харківську область

На полігоні розміщені десятки САУ, вантажівок і танків.

Партизани руху "Атеш" виявили склад техніки у військовій частині в Тольятті Самарської області, яку готують перекинути у Харківську область.

Про це повідомляє телеграм-канал Атеш.

"Агент нашого руху з числа ЗС РФ на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку до України на Харківський напрямок. На полігоні розміщені десятки САУ, вантажівок і танків. Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО і добуваючи необхідні документи", - сказано у дописі.

Нагадаємо, російський наступ на півночі Харківської області, який розпочався у травні, фактично зупинився. ТСН.ua розповідав, що наразі відбувається на Харківському напрямку і які "успіхи" росіян.

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