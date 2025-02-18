Партнерство, санкції та інше: які питання обговорюються між США та РФ у Саудівській Аравії

Стартували переговори США та РФ у Саудівській Аравії. Як зазначає російська сторона, держави передовсім обговорюють "возз'єднання у низці економічних сфер".

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Політика Байдена підірвала довіру до долара, а санкції допомогли РФ стати незалежнішою", — заявив глава Російського фону прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Про що ще йшлося

На думку Дмитрієва, діалог із новою адміністрацією США свідчить про те, що "політика щодо стримування РФ провалилася".

Серед іншого, йдеться про те, що:

"прогрес у переговорах РФ та США" можливий у найближчі 2-3 місяці;

США готові "вислухати та зрозуміти" позицію Росії;

Росії та США треба "перейти до спільних проєктів";

держави перебувають лише на початку діалогу щодо санкцій, котрі, як переконані росіяни, "вдарили по США більше, ніж по РФ".

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що Україна нічого не знала про переговори у Саудівській Аравії, не братиме в них участі і не визнаватиме будь-які домовленості про себе без своєї участі.

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