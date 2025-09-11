- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 45
- Час на прочитання
- 1 хв
Партизани "АТЕШ" вдарили по заводу ППО в Тулі та знищили вишку зв'язку: з'явилися фото
Агенти руху «АТЕШ» успішно вимкнули зв’язок на оборонному заводі в Тулі.
Рух «АТЕШ» здійснив атаку на завод ППО в російській Тулі. Зокрема, партизани знищили вишку зв’язку.
Про це повідомляє Telegram-канал «АТЕШ».
«Агенти нашого руху успішно вимкнули зв’язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв’язку біля заводу АТ „Щегловський вал“, — ідеться в пості.
Там уточнили, що це підприємство належить до російського військово-промислового комплексу. Як пояснюється, на ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати і стрілецьку зброю.
«Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК „Корнет“ і ЗРПК „Панцир-С“, — ідеться в публікації.
Також в «АТЕШ» розповіли, що раніше вже проводили розвідку цього об’єкта, і по заводу завдавали ударів Сили оборони України. Але тепер і сам рух змінює підхід.
«Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства — і це тільки початок!», — резюмували в «АТЕШ».
Нагадаємо, у Маріуполі партизани «Атеш» підірвали автомобіль «кадирівців».