Партизани "АТЕШ" вдарили по заводу ППО в Тулі та знищили вишку зв'язку: з'явилися фото

Агенти руху «АТЕШ» успішно вимкнули зв’язок на оборонному заводі в Тулі.

Горить завод ППО в Тулі

Горить завод ППО в Тулі / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Рух «АТЕШ» здійснив атаку на завод ППО в російській Тулі. Зокрема, партизани знищили вишку зв’язку.

Про це повідомляє Telegram-канал «АТЕШ».

«Агенти нашого руху успішно вимкнули зв’язок на оборонному заводі в Тулі. Унаслідок диверсії вдалося знищити вишку зв’язку біля заводу АТ „Щегловський вал“, — ідеться в пості.

Там уточнили, що це підприємство належить до російського військово-промислового комплексу. Як пояснюється, на ньому розробляють системи протиповітряної оборони, скорострільні гармати і стрілецьку зброю.

«Зокрема, у цехах заводу збирають ПТРК „Корнет“ і ЗРПК „Панцир-С“, — ідеться в публікації.

Унаслідок диверсії партизанам вдалося знищити вишку зв’язку біля заводу АТ «Щегловський вал» / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Унаслідок диверсії партизанам вдалося знищити вишку зв’язку біля заводу АТ «Щегловський вал» / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Також в «АТЕШ» розповіли, що раніше вже проводили розвідку цього об’єкта, і по заводу завдавали ударів Сили оборони України. Але тепер і сам рух змінює підхід.

«Тепер ми переходимо до більш активних дій і знищуємо інфраструктуру підприємства — і це тільки початок!», — резюмували в «АТЕШ».

Нагадаємо, у Маріуполі партизани «Атеш» підірвали автомобіль «кадирівців».

