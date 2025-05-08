Партизани позбавили зв'язку військові об'єкти у Московській області

Партизани влаштували диверсію / © Telegram / Рух "АТЕШ"

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Агент партизанського руху “АТЕШ” успішно провів диверсію у населеному пункті Могильці (Московська область), знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

Про це повідомляє “АТЕШ”.

В результаті її виведення з ладу виникли перебої зв'язку відразу на ряді важливих військових об'єктів, серед яких: 629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21-а окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщуються 3/2 51084.

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Проблеми також зафіксовані у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ та на розподільчому складі компанії "СберЛогістика”, яка виконує контракти для Міністерства оборони РФ.

Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об'єктами.

“Це нагадування: “АТЕШ” поряд. Ми бачимо все і б'ємо точно”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше агенти “Атеш” провели успішну операцію зі зриву логістики ворога у Джанкойському районі окупованого Криму.

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