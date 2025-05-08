ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Партизани позбавили зв'язку військові об'єкти у Московській області

Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Партизани влаштували диверсію

Партизани влаштували диверсію / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Агент партизанського руху “АТЕШ” успішно провів диверсію у населеному пункті Могильці (Московська область), знищивши обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

Про це повідомляє “АТЕШ”.

В результаті її виведення з ладу виникли перебої зв'язку відразу на ряді важливих військових об'єктів, серед яких: 629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21-а окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщуються 3/2 51084.

Проблеми також зафіксовані у 483-му військовому слідчому відділі СК РФ та на розподільчому складі компанії "СберЛогістика”, яка виконує контракти для Міністерства оборони РФ.

Порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об'єктами.

“Це нагадування: “АТЕШ” поряд. Ми бачимо все і б'ємо точно”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше агенти “Атеш” провели успішну операцію зі зриву логістики ворога у Джанкойському районі окупованого Криму.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie