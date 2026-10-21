ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Партизани затіяли "спецоперацію" у Москві: "рвуть" зв’язок навколо ключового дата-центру (відео)

Рух «АТЕШ» вивів з ладу важливі лінії зв’язку Міноборони РФ, приховані в цивільному дата-центрі Москви.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Диверсія «АТЕШ» у Москві

Диверсія «АТЕШ» у Москві / © Telegram / Рух "АТЕШ"

Агенти партизанського руху «АТЕШ» провели успішну диверсію на лініях військового зв’язку навколо дата-центру IXcellerate у Москві. Знищення кабельних каналів полегшує роботу українських дронів та позбавляє координації російські розрахунки ППО.

Про це повідомили в телеграм-каналі «АТЕШ».

«Агенти руху порушують лінії військового зв’язку ЗС РФ довкола дата-центру IXcellerate — найважливішого вузла цифрової інфраструктури столиці. Ми виводимо з ладу канали ворога, збиваємо керування та допомагаємо БПЛА доходити до цілей», — йдеться в заяві партизанів.

Вони пояснили, що IXcellerate є одним із найбільших комерційних дата-центрів Москви. Через його інфраструктуру працюють банківські застосунки, карткові платежі, оператори зв’язку та бізнес-сервіси. Водночас, як стверджує «АТЕШ», Міноборони РФ використовує цю інфраструктуру і у військових цілях, зокрема для розміщення каналів управління та систем протиповітряної оборони.

У русі наголошують, що для ефективного застосування українських дронів важливе порушення військового зв’язку противника. Без стабільної комунікації російські розрахунки ППО можуть втрачати координацію, із затримкою отримувати цілевказівки та не встигати реагувати на напрямки ударів.

«Спроби окупантів заховати військовий трафік у цивільних серверних не працюють. АТЕШ розкриває такі об’єкти зсередини і вибиває зв’язок ворога», — наголосили партизани.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня РФ зазнала масованої атаки дронів. У Москві через роботу ППО та наближення безпілотників паралізувало роботу аеропортів. У Саратовській області під ударом опинилися промзона металургійного заводу «МЗ Балаково», об’єкти енергетики, а також дата-центр обробки даних «Сбербанку».

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie