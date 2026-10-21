- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 2 хв
Партизани затіяли "спецоперацію" у Москві: "рвуть" зв’язок навколо ключового дата-центру (відео)
Рух «АТЕШ» вивів з ладу важливі лінії зв’язку Міноборони РФ, приховані в цивільному дата-центрі Москви.
Агенти партизанського руху «АТЕШ» провели успішну диверсію на лініях військового зв’язку навколо дата-центру IXcellerate у Москві. Знищення кабельних каналів полегшує роботу українських дронів та позбавляє координації російські розрахунки ППО.
Про це повідомили в телеграм-каналі «АТЕШ».
«Агенти руху порушують лінії військового зв’язку ЗС РФ довкола дата-центру IXcellerate — найважливішого вузла цифрової інфраструктури столиці. Ми виводимо з ладу канали ворога, збиваємо керування та допомагаємо БПЛА доходити до цілей», — йдеться в заяві партизанів.
Вони пояснили, що IXcellerate є одним із найбільших комерційних дата-центрів Москви. Через його інфраструктуру працюють банківські застосунки, карткові платежі, оператори зв’язку та бізнес-сервіси. Водночас, як стверджує «АТЕШ», Міноборони РФ використовує цю інфраструктуру і у військових цілях, зокрема для розміщення каналів управління та систем протиповітряної оборони.
У русі наголошують, що для ефективного застосування українських дронів важливе порушення військового зв’язку противника. Без стабільної комунікації російські розрахунки ППО можуть втрачати координацію, із затримкою отримувати цілевказівки та не встигати реагувати на напрямки ударів.
«Спроби окупантів заховати військовий трафік у цивільних серверних не працюють. АТЕШ розкриває такі об’єкти зсередини і вибиває зв’язок ворога», — наголосили партизани.
Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня РФ зазнала масованої атаки дронів. У Москві через роботу ППО та наближення безпілотників паралізувало роботу аеропортів. У Саратовській області під ударом опинилися промзона металургійного заводу «МЗ Балаково», об’єкти енергетики, а також дата-центр обробки даних «Сбербанку».