Пару альпіністів знайшли мертвими в обіймах одне одного після останнього дзвінка до рятувальників

У Франції двох альпіністів знайшли мертвими в обіймах одне одного.

Пару, яка зникла в суботу, 7 вересня, помітили з гелікоптера гірські рятувальники 10 вересня в другій половині дня.

Андреа Галімберті і Сара Стефанеллі перебували на висоті 4 600 м, коли вони зробили відчайдушний дзвінок команді підтримки на землі.

"Ми нічого не бачимо, заберіть нас, ми ризикуємо замерзнути до смерті", - сказали вони.

Андреа Галімберті і Сара Стефанеллі / Фото: Jam Press

У той час температура опускалася до -15°C, а вітер дув зі швидкістю близько 150 км/год.

Пошуково-рятувальні роботи розпочалися, щойно погода покращилася.

Поліція заявила, що шанси знайти пару живими були майже нульовими, але їхні сім'ї не втрачали надії, враховуючи їхній значний альпіністський досвід. Зокрема, Галімберті неодноразово здійснював сходження в Альпах.

Андреа Галімберті і Сара Стефанеллі / Фото: Jam Press

Вони були знайдені майже через 70 годин після їхнього останнього дзвінка.

Останній GPS-сигнал з їхніх телефонів зафіксував їх на висоті 4 500 м на горі Мур-де-ла-Кот – крутому крижаному схилі, що веде до вершини Монблану в Шамоні.

Вважається, що вони померли внаслідок переохолодження.

Андреа Галімберті і Сара Стефанеллі / Фото: Jam Press

Їхні тіла були знайдені в обіймах, і, ймовірно, вони померли, обійнявшись, намагаючись зігрітися, повідомила влада.

53-річний Галімберті був родом з Комо, а 41-річна Стефанеллі – з Генуї, обидва з Італії.

Приблизно за 100 метрів від їхніх тіл були тіла двох південнокорейських альпіністів. Ця пара також зникла під час суботньої негоди.

Поліції знадобилося так багато часу, щоб знайти зниклих альпіністів, тому що шторм викинув на гору щонайменше 50 см свіжого снігу. Снігопад поховав усі сліди на льодовику.

Крім того, жандарми не могли досліджувати територію пішки через сильний вітер і нестійкий сніг, що створювало небезпеку сходження лавин.

На сторінці Стефанеллі в соціальній мережі написано: "Піднімайтеся в гори не для того, щоб світ побачив вас, а для того, щоб ви побачили світ".

Андреа Галімберті і Сара Стефанеллі / Фото: Jam Press

