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ПАРЄ ухвалила резолюцію про використання заморожених активів РФ для відбудови України

ПАРЄ ухвалила резолюцію про використання заморожених активів РФ для відбудови України

ПАРЄ підтримала вилучення заморожених активів Росії для України / Фото: ТСН.ua

У ПАРЄ закликали передати заморожені активи РФ на відбудову України.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про підтримку відбудови України з використанням російських активів.

 За резолюцію проголосували 134 учасники засідання, проти – нуль.

Як передає розповіла нардепка Євгенія Кравчук, у резолюції закликають до:

  • створення міжнародного компенсаційного механізму під егідою Ради Європи для всебічного відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії РФ;
  • активної співпраці держав у якнайшвидшій передачі наявних активів РФ до створеного міжнародного механізму компенсації, зокрема для використання їх для відбудови України;
  • створення міжнародного трастового фонду, куди будуть передані на зберігання всі російські державні активи;
  • створення міжнародної комісії для розгляду позовів, поданих Україною та постраждалими суб'єктами, а також фізичними та юридичними особами, які вимагають відшкодування збитків, завданих агресією РФ.

Окрім того, сьогодні вдалося прийняти важливі правки, зокрема:

  • заклик державам-членам Ради Європи та державам, що не є членами Ради Європи, приєднатися до Реєстру збитків, якщо вони ще не зробили цього;
  • пропозиція державам-членам включити до сфери дії майбутнього міжнародного механізму компенсації наслідки, заподіяні РФ, ще до повномасштабного вторгнення – починаючи з агресії у 2014 році;

ПАРЄ також визнала, що російські політики, пропагандисти, олігархи та інші колаборанти війни накопичили значні статки завдяки своїм тісним зв'язкам з режимом Володимира Путіна.

"Для забезпечення персональної відповідальності таких осіб – їхні активи мають бути заморожені, конфісковані та спрямовані на відбудову України. Державам-членам рекомендується розробити законодавство та правові механізми для конфіскації цих активів", – зазначає Кравчук.

Асамблея також зауважила, що низка держав заморозили близько 300 мільярдів доларів США російських державних активів і закликала ці держави співпрацювати і передати їх міжнародному компенсаційному механізму.

Перед голосуванням до парламентаріїв звернувся голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Раніше ПАРЄ назвала Росію диктатурою і закликала більше не визнавати легітимність Путіна.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що розраховують на отримання Україною щорічно до& $15 млрд доходів за рахунок конфіскових російських активів.

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