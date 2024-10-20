"Пас Трампу в разі, якби він виграв": в НАТО відреагували на пропозицію Зеленського щодо ЗСУ в ЄС

Ідея заміни американських вояків українськими після війни є у "плані перемоги", який презентував президент Володимир Зеленський.

Пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо заміни війська США в Європі підрозділами ЗСУ після російсько-української війни в Парламентській Асамблеї НАТО назвали "недоречною" та "шкідливою".

Про це президент Парламентської Асамблеї НАТО Джеррі Конноллі сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Конгресмен від Демократичної партії зауважив, що це "щедра пропозиція" з боку президента Зеленського, але наразі "недоречна".

"Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США – нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі", – сказав Джеррі Конноллі.

Він наполіг, що не треба заохочувати США виходити з Європи, бо це не в інтересах України і не в інтересах союзників, зазначивши, якщо хтось би й вітав це – так це Володимир Путін.

"Ми – це засіб протидії і наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів. Це не означає, що ми не можемо робити певні зміни в нашій дислокації. Але ідея, що ми повністю виходимо з Європи, а українці щедро заміняють нас… Добре, я беру до уваги цю пропозицію як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною. А в цей час вона ще й шкодить", – пояснив Конноллі.

Нагадаємо, План перемоги Зеленського викликав неоднозначну реакцію західних союзників, про що вже повідомили західні ЗМІ. За словами аналітиків, навряд чи адміністрація президента США Джо Байдена ухвалить будь-яке рішення щодо цього плану до виборів 5 листопада.

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