Пасажир літака розбив пляшку вина та порізав чоловіка під час польоту

На борту рейсу British Airways спалахнув хаос, коли пасажир вдарив чоловіка розбитою пляшкою вина.

Про це пише mirror.co.uk.

Жертві довелося накласти 12 швів після спроби втрутитися, коли між двома чоловіками спалахнула бійка під час польоту.

Драма відбулася, коли рейс BA 2159 прямував з Гатвіка до Сент-Люсії.

Повідомляється, що мешканець карибського острова напав на чоловіка та його родину. Коли бійка загострилася, втрутився інший пасажир, намагаючись їх розборонити. Але він отримав поріз. Чоловікові знадобилася термінова допомога медсестри, оскільки він страждає на діабет.

Нападник, за словами свідків, розбив скляну пляшку, а потім пішов проходом, перш ніж замахнутися нею на пасажира, з яким сперечався.

Екіпаж та інші мандрівники спробували розборонити їх, але не раніше ніж чоловік отримав серйозну рану, через яку по салону бризнула кров.

Пілот зв'язався з офіційними особами Сент-Люсії, і коли Boeing 777 приземлився о 13:55 за місцевим часом, чоловік, який отримав травми, отримав додаткову медичну допомогу в лікарні Сент-Джуд.

Пасажир Нікола П'єр сказав: "Я був на борту цього рейсу, і ці хлопці випивали та жартували один з одним перед тим, як це сталося. Один чоловік отримав поранення в тулубі, а інший — у потилицю, перш ніж ми з іншим джентльменом змогли заспокоїти цього хлопця, який купив пляшку вина, яку він використав для скоєння злочину".

Нападника затримали під час посадки.

Представник поліції Сент-Люсії сказав: "Ми негайно вивчаємо це. Це дуже серйозний випадок, який стався в літаку. Це справді дуже серйозно".

Особи причетних до трагедії пасажирів поки що не розголошуються.

Нагадаємо, нещодавно у літаку, який летів до Польщі, загинула пасажирка. Що сталось і як відреагував екіпаж.

Читайте також: