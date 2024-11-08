Пасажир помочився посеред салону літака: як відреагували члени екіпажу

Здається, пасажири дедалі частіше ставляться до літаків як до туалетів з крилами.

Рейс авіакомпанії Ryanair був змушений прискорити приземлення після того, як декілька пасажирів почали порушувати громадський порядок – зокрема, один з них мочився просто в салоні літака.

Про це пише The Independent.

"Тепер цим займається місцева поліція", — повідомили представники Ryanair в інтерв'ю виданню, розповідаючи про інцидент, який стався в понеділок, 4 листопада, на рейсі FR3152 із Дербі до Тенеріфе.

4,5-годинний політ пішов шкереберть після того, як декілька пасажирів почали зчиняти незрозумілий галас, а джерела розповіли Travel and Tour World, що кульмінацією їхнього буйства стало те, що один з пасажирів помочився в салоні.

Побоюючись за безпеку і комфорт пасажирів, члени екіпажу повідомили диспетчерській службі, що їм потрібно прискорити прибуття і що після прибуття вони потребуватимуть допомоги від влади.

У відповідь на це наземні служби "визначили пріоритетність свого підходу, скоротивши маршрут, де це було можливо" і керували "навколишнім рухом, щоб забезпечити координацію з поліцією".

Після прибуття до аеропорту Тенеріфе літак зустріла місцева поліція, а "пасажири були виведені", повідомили представники Ryanair.

Це може мати серйозні юридичні наслідки, оскільки за порушення громадського порядку під час польоту часто накладають штрафи, забороняють подорожувати і навіть саджають до в'язниці.

Попри суворі покарання, Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) повідомила про збільшення кількості інцидентів з недисциплінованими пасажирами, зокрема зловживань, погроз і навіть загроз безпеці самого польоту.

На початку цього тижня недисциплінований пасажир спробував відчинити аварійні двері на рейсі з Бразилії до Панами, але йому завадили пасажири, які побили його до напівсмерті і зв'язали для передавання поліції.

Нагадаємо, рюкзак влетів у двигун літака з вантажного відсіку над океаном. Стало відомо, чим це закінчилося.

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