Пасажир таксі заявив водію, що вбив людину: чим закінчилася поїздка (фото)

Він закликав водія прискоритися, кажучи, що хотів попрощатися зі своєю сім'єю.

У Китаї водій таксі зіграв вирішальну роль у допомозі поліції затримати підозрюваного у вбивстві, який зізнався, що "вбив людину" після того, як сів у машину.

Про це пише SCMP.

Водій таксі на прізвище Інь з міста Ухань підібрав 20-річного чоловіка, який зупинив таксі на узбіччі дороги 14 листопада. Пасажир попросив підвезти його на відстань 1100 км до міста Вейфан і погодився заплатити за проїзд 4500 юанів (620 доларів США). Він передоплатив 4 000 юанів і пообіцяв доплатити решту після прибуття.

Згідно з політикою компанії щодо міжміських поїздок, Інь взяв іншого водія на прізвище Ся, щоб той допоміг йому в дорозі. Проїхавши 300 км, пасажир попросив їх поквапитися. Коли Ся нагадав пасажиру про необхідність безпечної їзди, той знизив голос і сказав: "Я вбив людину. Мені потрібно поспішати додому, щоб попрощатися з родиною".

Ся сприйняв це як жарт, але Інь запідозрив недобре, помітивши стурбований вираз обличчя чоловіка і те, що він був у масці.

У цей момент Інь отримав телефонний дзвінок від поліції з Цзінмена, іншого міста в провінції Хубей. Йому повідомили, що пасажир є підозрюваним у вбивстві і що вони відстежують його і таксі. Поліція попросила Іня співпрацювати і затримати підозрюваного.

Інь швидко опанував себе, вдавши, що дзвінок був випадковим. Потім він запропонував їм зупинитися біля зарядної станції, щоб зарядити автомобіль, тонко натякаючи Ся, щоб він зберігав спокій.

Поліція приїхала, коли машина "заряджалася", і заарештувала підозрюваного.

17 листопада поліція приїхала з Цзінмена до Уханя, щоб вручити Інь і Ся винагороду в розмірі 1000 юанів (140 доларів США) кожному за їхню хоробрість.

Нагородження водіїв / Фото: Jimu News

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