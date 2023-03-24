Пасажир жорстоко зарізав чоловіка в автобусі: загиблий благав водія зупинитися (відео 18+)

Пасажир автобуса в Лас-Вегасі жорстоко вбив чоловіка, завдавши йому ножових ударів 33 рази.

Попри крики жертви про допомогу, водій не зупинив автобус.

Про це повідомляє 8 News Now.

59-річному Аарону Коулу було висунуто звинувачення у вбивстві 30-річного Домініка Лукаса, яке він скоїв 26 лютого.

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно, що між чоловіками виникла суперечка. За декілька секунд Коул витягнув ножа і завдав ударів Лукасу. Жертва зіскочив зі свого місця та побіг до передньої частини автобуса. Він благав водія зупинитися: "Випустіть мене".

Втім, водій продовжив їхати. Тоді Коул знову підійшов до Домініка і продовжив його різати. Інші пасажири спостерігали за тим, що відбувається.

Увага 18+. Відео містить сцени насильства

Атака тривала близько чотирьох хвилин, згодом двері автобуса ненадовго відчинялися і зачинилися. Коул повернувся на своє місце, а Лукас продовжував благати про допомогу. Потім водій автобуса активував тривожну кнопку, щоб покликати на допомогу, і запитув, чи Лукас не хоче вийти. Втім, Коул встав і знову почав бити ножем жертву.

Автобус зупинився через п'ять хвилин біля перехрестя, і водій та пасажири вибігли. Лукас виповз з автобуса і помер від отриманих ран. Перехожий поклав йому на груди рушник до прибуття поліції.

Коул залишився в автобусі.

У суді водій стверджував, що тримав двері зачиненими для безпеки жертви та пасажирів. Зі свого боку, представник компанії, яка обслуговує автобуси RTC, підтвердив політику, заявивши, що двері повинні залишатися зачиненими через ризик потрапляння жертви або пасажирів у затор.

Повідомляється, що за десять днів до різанини Коула заарештували за звинуваченням у нападі зі застосуванням смертоносної зброї. Коул погрожував ножем іншій людині в автобусі. Його відпустили під підписку про невиїзд із забороною на контакт з потерпілим.

1994 року Коула заарештували за звинуваченням у вбивстві другого ступеня після того, як він застрелив людину у вестибюлі Армії Порятунку в Техасі. Він провів 23 роки за ґратами, перш ніж був звільнений 2017 року.

Зараз Коул перебуває під вартою і чекає на суд, а водій автобуса залишається на роботі.

Нагадаємо, британець поділився своїм досвідом потойбіччя після того, як пережив клінічну смерть. Серце 55-річного чоловіка раптово припинило битися, коли він лікувався від кальцифілаксії.

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