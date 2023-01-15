Пасажир зняв на відео момент падіння літака в Непалі: він вів стрим у Facebook

Лайнер розбився під час посадки в аеропорту міста Покхара.

У Непалі 15 січня розбився пасажирський літак компанії Yeti Airlines. На борту лайнера перебувало 72 людини. На жаль, за останніми даними, всі вони загинули.

Кадри авіатрощі потрапили на відео одного із пасажирів, який вів стрим посадки літака у Facebook.

Чоловік через вікно ілюмінатора знімав, як лайнер заходить на посадку в аеропорту міста Покхара. Спочатку нічого не віщувало біди – літак поступово знижувався, щоб зайти на смугу. Утім, далі він несподівано нахилися на бік, після цього картинка зникає і відео переривається.

Причини аварії наразі встановлюються. За попередніми даними, літак влетів в ущелину.

За даними місцевої влади, 53 пасажири – непальці. Крім того, жертвами авіатрощі стали п'ять індійців, чотири росіянина і два корейці. Також серед пасажирів було по одній людині з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції.

Представник авіакомпанії Сударшан Бартаула додав, що серед пасажирів було двоє немовлят.

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