Пасажира літака вдарили електрошокером та висадили за 483 км від місця призначення: що сталося (відео)

Рейс Jet2 був змушений приземлитися раніше, щоб вивести "неслухняного" чоловіка та жінку.

Про це пише dailystar.co.uk.

Вилетівши з аеропорту Единбурга, Велика Британія, до популярного іспанського місця відпочинку на Тенеріфе, літак дістався лише острова Порту-Санту на Мадейрі.

Екіпаж вирішив, що найбезпечніше висадити пасажира, який "порушив порядок", на 483 км раніше, ніж очікувалося.

26-річного чоловіка, підозрюваного в організації бійні, зафіксували на Мадейрі у супроводі служби безпеки. Внаслідок заворушень, у ході яких з літака також було висаджено жінку, деякі пасажири затрималися на 27 годин.

У заяві регіонального командування поліції громадської безпеки Мадейри говориться, що іноземного громадянина було заарештовано "за злочин, який полягає в непокорі законному наказу командира літака".

Також офіцери використовували "електричну зброю з низьким смертоносним потенціалом", щоб "гарантувати безпеку інших пасажирів та членів екіпажу" після того, як пасажир-чоловік відмовився співпрацювати.

"Громадянина було затримано присутньою там поліцією за непокору відповідно до звичайних процесуальних дій, і рейс продовжився до пункту призначення", — йдеться у заяві.

Представник Jet2 сказав: "Ми можемо підтвердити, що рейс LS727 з Единбурга на Тенеріфе був перенаправлений до Порто-Санто, щоб поліція могла висадити пасажира, який порушив порядок. Внаслідок цього відхилення рейс з Тенеріфе до Единбурга згодом був затриманий, проте наші команди зробили все можливе, щоб подбати про клієнтів, зокрема розміщення в готелі та прохолодні напої".

Нагадаємо, не так давно з літака вигнали пасажира бізнес-класу за понад 6000 км від місця призначення. Відомо, через що він влаштував істерику.

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