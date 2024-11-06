Пасажира побили після того, як він відчиняв аварійні двері літака під час польоту – відео

Недисциплінований пасажир був побитий до напівсмерті після спроби відкрити аварійні двері під час польоту з Бразилії до Панами.

Про це повідомляє New York Post.

"Стюардеса почала кричати, а інша намагалася його стримати, але не змогла, тому що він був занадто сильним", - розповів 51-річний фотожурналіст Крістіано Карвальо, який зняв цю хаотичну сцену.

Як повідомляється, сутичка спалахнула у вівторок вранці, 5 листопада, на борту літака авіакомпанії Copa Airlines, що виконував рейс CM204 з Бразиліа до Панами.

Політ минав нормально, поки за 30 хвилин до приземлення один з пасажирів не кинувся до хвостової частини літака з пластиковим ножем з підносу для їжі і спробував взяти в заручники стюардесу, щоб відчинити двері літака.

"Після попередження він пройшов повз задні аварійні двері", - згадує Карвальо. "Потім він почав рухатися вперед і намагався відчинити їх".

Саме тоді пасажири поквапилися на допомогу і почали боротися з чоловіком, щоб зупинити його передчасну спробу катапультування.

VÍDEO — Passageiro tenta abrir porta de avião em voo Brasília–Panamá; Caso aconteceu na manhã da terça-feira (5), minutos antes de aeronave pousar na Cidade do Panamá. Passageiro foi detido pelas autoridades. pic.twitter.com/gDTyB5fwg3 — Nelson Carlos dos Santos Belchior (@NelsonCarlosd15) November 5, 2024

Попри те, що спочатку чоловік чинив опір через свою силу, інші мандрівники врешті-решт змогли втримати його та побити до крові.

"Вони били його дуже сильно, поки він майже не знепритомнів", - описав Карвальо.

На супровідних кадрах видно, як пасажири тримають чоловіка, обличчя якого закривавлене, а члени екіпажу зв'язують йому зап'ястя.

У нещодавній заяві представники Copa Airlines стверджують, що після приземлення в Панамі "команда національної безпеки увійшла до літака і вивела пасажира, доправивши його до судових органів".

Авіакомпанія похвалила як членів екіпажу, так і пасажирів за те, що вони об'єдналися, щоб зупинити "пекло".

"Екіпаж діяв швидко і за допомогою деяких пасажирів застосував необхідні протоколи безпеки, щоб контролювати ситуацію до моменту приземлення в Панамі", - сказав речник авіакомпанії. "Завдяки професіоналізму екіпажу безпека польоту і пасажирів була захищена".

Нагадаємо, у Грузії блискавка двічі влучила у літак Wizz Air. Невідомо, чи є постраждалі внаслідок інциденту.

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