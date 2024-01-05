Пасажири були шоковані і плакали: у туалеті літака виявили моторошну знахідку

У літаку, який летів до Великої Британії, у туалеті знайшли тіло людини. Пасажири були шоковані цим та плакали, а пілот здійснив аварійну посадку.

Про це пише Daily Mail.

Пасажири, які летіли рейсом Jet2 з Тенеріфе до Манчестера, попередили екіпаж про те, що туалет на борту літака вже давно не працює. Вони не очікували, що знайдуть всередині труп людини. Шокуюча знахідка змусила пілотів здійснити екстрену посадку в Ірландії.

"На жаль, ми можемо підтвердити, що клієнт помер, незважаючи на всі зусилля нашого висококваліфікованого екіпажу, який намагався його реанімувати. Вони провели 40 хвилин, стискаючи грудну клітку чоловіка, але не змогли запобігти його смерті". - йдеться у повідомленні авіакомпанії.

Для інших людей в літаку це було шоком. Присутні на борту пасажири "плакали і були шоковані". Дружина чоловіка, який першим звернув увагу екіпажу на туалет, який був зайнятий занадто довго, вважає, що перевірка салону повинна була бути проведена раніше.

"Можливо, це допомогло б запобігти трагедії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у російському Улан-Уде під час зльоту загорівся літак компанії "Аеростар". Очевидці зняли на відео охоплене вогнем авіасудно в небі.

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