Пасажири потяга на п’ять годин застрягли у тунелі під Ла-Маншем через технічні несправності

Увечері 23 серпня пасажири потяга Le Shuttle, що сполучає Францію та Британію через "Євротунель" під Ла-Маншем, на 5 годин застрягли у дорозі через технічні проблеми.

Про це пише BBC.

За словами одного з пасажирів, потяг був у дорозі в тунелі приблизно 10 хвилин, коли несподівано погасло світло й потяг зупинився. Машиніст пояснив, що потрібно перевірити несправність з ходовою частиною, але через півтори години нічого так і не з’ясували. Людей після цього попросили вийти з поїзда і перейти з основного тунелю у службовий.

"Це було як у фільмі-катастрофі. Ви просто йшли в безодню, не знаючи, що відбувається. Ми всі повинні були залишитися під водою у цій великій черзі", - сказала одна із жінок.

Нагадаємо, майже 1300 нелегальних мігрантів переправилися через Ла-Манш за один день.

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