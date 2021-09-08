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Пасажири стрибали у воду, щоб врятуватися: в Індії через зіткнення двох суден загинула людина, десятки зникли

Пасажири стрибали у воду, щоб врятуватися: в Індії через зіткнення двох суден загинула людина, десятки зникли

Associated Press

Пошуки людей тривають.

В Індії на річці Брахмапутра зіткнулися два пасажирських судна. У результаті зникли безвісти десятки людей. Є інформація про одну жертву.

Про це повідомляє  NDTV.

Відомо, що пасажирське судно з приблизно 120 пасажирами на борту, яке рухалося з річкового острова Малуджа до Німаті Гаті, зіткнулося із зустрічним човном.

"Човен "Ма Камала" перекинувся, а потім затонув. Наразі у нас немає подробиць", - сказав представник Департаменту внутрішнього водного транспорту (ВВТ).

Прем'єр-міністр Нарендра Моді сказав, що "додаються всі можливі зусилля для порятунку пасажирів". Розпочато пошукову-рятувальну операцію. Армія також висловила готовність надати допомогу в проведенні рятувальних операцій.

Наразі врятовано близько 42 осіб, зокрема дитину, чимало потерпілих у лікарнях. Джерела в уряді повідомили, що врятована жінка померла.

На кадрах з місця події видно, як одне з суден перевертається і пасажири стрибають у воду, щоб врятуватися. Багаж пасажирів, а також мотоцикли та автомобілі на човнах змило в річці.

Нагадаємо, понад 150 тіл загиблих знайшли в морі біля узбережжя Ємену після аварії судна з мігрантами. Нелегальні мігранти з Африки прямували в бік єменського мису Ель-Ара. 

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