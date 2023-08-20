Пасажири у літаку побачили "двометрову Діву Марію, яка сиділа біля вікна": як вони відреагували (фото)

Пасажир зізнався, що люди до інциденту поставились з гумором.

У літаку, який летів з Дубровника до Дубліна, пасажири помітили біля вікна двометрову статую Діви Марії. Виявилось, що її намагався провести один із паломників.

Про це пише dailystar.co.uk.

Хлопець, який летів додому з відпустки, розповів, що під час польоту рейсом Ryanair йому двічі "з'явилася" Діва Марія, тому що чоловік проніс на борт літака двометрову статую.

За його словами, його літак майже на три години запізнився, покинувши злітно-посадкову смугу в аеропорту Дубровника, і співробітники Ryanair поспішали посадити людей на борт, щоб компанія могла уникнути виплати компенсації. Оскільки посадка на літак була швидкою, то один із пасажирів зумів навіть взяти на борт двометрову статую святої.

Діва Марія на борту літака / Фото: dailystar.co.uk

"Я помітив чоловіка в черзі з чимось схожим на двометрову статую Діви Марії, і якимось чином він просто зайшов з нею прямо в літак, і ніхто нічого не сказав", - каже очевидець.

Чоловік розповів, що пасажир, якому на вигляд було близько п'ятдесяти років, сів посеред ряду і поклав святу на омріяне місце біля вікна.

"Треба віддати йому належне, я застряг посередині, а Марії дісталося вікно, - розповів пасажир.

Проте згодом виявилось, що не всім людям вистачило місць в салоні літака, а тому статую Діви Марії таким помістили до багажного відділення.

"Весь літак сміявся з цієї ситуації, це було весело", - каже пасажир.

Зрештою під час закінчення польоту люди помітили, що релігійний пасажир протягнув аж дві статую святої до літака.

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