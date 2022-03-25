Пасажирське залізничне сполучення між Росією та Євросоюзом припинять через два дні

Пасажирське залізничне сполучення між Росією та Євросоюзом припинять через два дні

З 28 березня пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом стане неможливим.

У понеділок, 28 березня, припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом, повідомила державна залізнична компанія Фінляндії, пише Bloomberg.

Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.

Кордон між двома країнами можна перетнути машиною. Десятки тисяч людей виїхали з Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Багато хто з них прибув до країн, які були частиною СРСР до його розпаду, а також до Туреччини.

Залізничне сполучення з Гельсінкі був найпростішим способом дістатися до ЄС.

Нагадаємо, українці можуть скористатися одним із правових статусів, передбачених міжнародним захистом в країнах Євросоюзу – можуть отримати тимчасовий захист або статус біженця. Чим відрізняється тимчасовий захист від статусу біженця, розбираємось разом с ТСН.ua

З початку війни, згідно з даними ООН понад 3 млн українців виїхало за кордон. 90 відсотків тих, хто залишив Україну, - жінки та діти.

Якщо ви прямуєте до країни Європейському союзові, який статус обрати - тимчасового захисту чи біженця, що треба зробити, щоб отримати відповідний прихисток, як довго можна перебувати в такому статусі та інша корисна інформація в матеріалі ТСН.ua.