Пасажирський літак спалахнув на злітній смузі: стали відомі наслідки пожежі у Південній Кореї

Пасажири та екіпаж успішно евакуювались з охопленого полум'ям літака, але без постраждалих не обійшлось.

У Міжнародному аеропорту Кімхе, що розташований поблизу найбільшого після столиці міста Пусан у Південній Кореї, сталась пожежа у пасажирському літаку.

Про це повідомляє Yonhap.

Літак регіональної авіакомпанії Air Busan, що мав здійснити рейс до Гонконгу, загорівся перед самим зльотом на злітній смузі, коли на його борту перебувало майже дві сотні людей. Інцидент трапився пізно ввечері вівторка, 28 січня (15:26 за київським часом).

Видання зазначає, що всі люди на борту літака – 169 пасажирів і 7 членів екіпажу – успішно евакуювались за допомогою надувного аварійного трапу.

"Ми вважаємо, що всі 176 людей евакуювалися, але ми про всяк випадок проводимо огляд усередині повітряного судна", – повідомив представник пожежної служби.

Спочатку інформації про постраждалих не було. Але згодом рятувальна служба повідомила, що в ході евакуації три пасажири отримали незначні травми.

Зображення літака після пожежі свідчать про значні ушкодження / Фото: скриншот з відео

За попередньою інформацією рятувальників, займання виникло у хвостовій частині літака. Потім вогонь розповсюдився на фюзеляж. Наразі немає офіційної інформації, наскільки значних ушкоджень зазнав літак.

Для гасіння пожежі було залучено близько 70 пожежних машин, 140 пожежників та 30 одиниць спеціального рятувального обладнання.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Анталії загорівся російський літак з пасажирами. Інцидент стався під час приземлення літака.

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