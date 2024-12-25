Пасажирський літак у Чечні могла збити російська ППО: що виявили на хвості лайнера (відео)

Отвори на корпусі літака характерні для ураження засобами протиповітряної оборони.

У Мережі з'явилися кадри з хвостовою частиною пасажирського літака рейсу “Баку - Грозний”, який не зміг приземлитися у столиці Чечні та впав у Казахстані в середу, 25 грудня.

На відео, опублікованим казахстанським виданням Orda, видно отвори, які характерні для ураження засобами ППО.

Пасажирський літак у Чечні могла збити російська ППО: що виявили на хвості лайнера

Літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, на борту якого перебувало 67 пасажирів та 5 членів екіпажу, не зміг приземлитися в аеропорту призначення нібито через погані погодні умови.

Як повідомляє Telegram-канал “ВЧК-ОГПУ”, екіпаж повітряного судна ухвалив рішення не здійснювати посадку у Грозному, а відійти на запасний аеродром у Мінеральних Водах. Літак розвернувся в повітрі і почав йти за новим маршрутом.

На відстані 15 км від аеропорту на висоті 2400 метрів командир повітряного судна повідомив диспетчера про “зіткнення з птицею”. Сигнал лиха екіпаж літака не оголошував, командир доповів, що після зіткнення є проблеми з гідравлікою, після чого ухвалив рішення посадити літак на запасний аеродром у Махачкалі. Але дорогою екіпаж знову змінив маршрут і полетів у бік аеропорту вильоту — до Баку.

Також читайте У Грозному БпЛА атакував казарму полку спецназу Кадирова (фото)

Перед катастрофою командир літака запросив у наземних служб Казахстану екстрену посадку. Остання інформація, передана екіпажем судна: “Пасажири непритомніють, проблеми з киснем”.

Після падіння літака поблизу казахстанського міста Актау 28 пасажирів вижили, їх доставлено до медичних закладів Казахстану.

Багато пасажирів підтвердили, що не мали чим дихати і непритомніли. Ймовірно, причиною стала розгерметизація салону літака. Пасажири, які вижили після катастрофи, також повідомляють про вибух у літаку.

Офіційно причину авіакатастрофи не називають.

Слідчими органами Західного міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК Росії за фактом аварії літака, на борту якого перебували російські громадяни, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту).

Відомо, що того ранку, коли здійснював рейс пасажирський літак “Баку-Грозний”, у столиці російської республіки Чечня працювала ППО, відбиваючи атаку безпілотників.

Нагадаємо, раніше керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що місто Грозний 25 грудня знову атакували невідомі БпЛА.

Читайте також: