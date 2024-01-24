Пасажирський потяг протаранив тягач з буровою установкою – загинув машиніст (фото)

У Чехії рано вранці, 24 січня, біля міста Карвіна сталася аварія на залізничному переїзді – зіткнулися пасажирський поїзд і тягач, який перевозив бурову установку. Внаслідок аварії 31-річний машиніст потяга загинув, 20 інших людей травмовані.

Про це повідомляє видання IDNES.

Карвіна розташована фактично на польсько-чеському кордоні. Пасажирський потяг із 70 людьми протаранив вантажівку, яка застрягла на залізничному переїзді.

Як пише видання, водій вантажівки залишився живий, тому що встиг вибратися з вантажівки до зіткнення. З його слів, він виїхав на переїзд ще до увімкнення попереджувального сигналу про наближення поїзда, але застряг на коліях.

У Чехії пасажирський потяг протаранив тягач з буровою установкою / Фото: IDNES

У Чехії пасажирський потяг протаранив тягач з буровою установкою / Фото: IDNES

"За попередньою інформацією, на переїзд в'їхав тягач з посиленою бортовою платформою, на якій була кар'єрна бурова установка. Він нібито застряг там, коли потяг їхав у напрямку Праги, і врізався у вантажівку. Також ми маємо перевірити, чи не було надмірне навантаження, при якому не можна їхати по дорозі та перетинати залізничний переїзді", – прокоментував директор регіональної поліції Томаш Кужел.

У Чехії пасажирський потяг протаранив тягач з буровою установкою / Фото: IDNES

У Чехії пасажирський потяг протаранив тягач з буровою установкою / Фото: IDNES

У Чехії пасажирський потяг протаранив тягач з буровою установкою / Фото: IDNES

Рух на залізничній лінії у місці аварії ймовірно буде зупинений до кінця дня 24 січня. Водієві загрожує обвинувачення у створенні небезпеки для громадськості через недбалість.

Нагадаємо, у Стамбулі буровий верстат випадково пробив стелю тунелю метро (відео).

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