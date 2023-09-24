Пасажирський потяг протаранив вантажний через помилку залізничників – є постраждалі (фото)

У Пакистані зіткнулися пасажирський та вантажний потяги.

У Пакистані, у провінції Пенджаб, зіткнулися пасажирський і вантажний потяги – постраждали щонайменше 29 людей, двох осіб ушпиталили.

Про це повідомляє Xinhua.

Як розповіли рятувальники, аварія на залізниці сталася о 4:30 за місцевим часом 24 вересня в районі міста Шейхупур, ймовірно через недбалість залізничного персоналу.

"Працівники залізниці не зуміли перевести рейки для пасажирського потяга, і він продовжував рух по колії, де вже стояв вантажний поїзд", - сказав представник служби порятунку.

Наслідки аварії на залізниці у Пакистані / Фото: Firstindia.co.in

Наслідки аварії на залізниці у Пакистані / Фото: Firstindia.co.in

Наслідки аварії на залізниці у Пакистані / Фото: Firstindia.co.in

Зазначається, що швидкість пасажирського потяга була невеликою, що вплинуло й на силу зіткнення, і більшість потерпілих зазнала тільки легких травм.

Джерела з пакистанської залізниці повідомили, що команда розслідує причини аварії на місці, і якщо виявиться, що це була недбалість залізничного персоналу, будуть вжиті суворі заходи.

Нагадаємо, у серпні на півдні Пакистану пасажирський потяг зійшов з рейок – щонайменше 30 людей загинули й 100 отримали поранення.

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