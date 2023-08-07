Пасажирський потяг зійшов з рейок – десятки загиблих та сотня поранених (фото, відео)

На півдні Пакистану пасажирський потяг зійшов з рейок – щонайменше 30 людей загинули й 100 отримали поранення.

Про це повідомило BBC News.

Кілька вагонів потяга Hazara Express перекинулися біля залізничної станції Сахара в Навабшах, приблизно за 275 км від найбільшого міста Карачі.

Поранені пасажири були перевезені до найближчих лікарень. Рятувальні команди намагаються звільнити людей з-під уламків. Зазначається, що один пасажир, який вижив, розповів BBC, що бачив багато жінок і дітей, які лежали на землі.

У Пакистані пасажирський потяг зійшов з рейок / Фото: AFP

У Пакистані пасажирський потяг зійшов з рейок / Фото: AFP

"Вони кричали й верещали. Я не знав, що робити. Я набрав у руки води з каналу, що був неподалік, і вилив її на обличчя тих, хто був без свідомості, сподіваючись, що вони прийдуть до тями", - розповів Насер Ахмед.

Насер сказав, що він вижив в аварії, тому що "випав з вікна, коли поїзд зійшов з рейок".

Аслам, який був у поїзді зі своїм сином, сказав: "Ми спали, коли раптом вагон опустився, і [це було схоже] на апокаліпсис".

At least 30 people were killed and more than 80 injured after several passenger-train cars derailed in southern Pakistan, broadcaster Geo reported https://t.co/bbkJvghj6y pic.twitter.com/mC8Pgotybi — Reuters (@Reuters) August 6, 2023

Міністр Саад Рафік сказав, що початкове розслідування показало, що потяг рухався з нормальною швидкістю, і вони намагаються встановити, що призвело до сходження з рейок. Він додав, що це могло бути результатом механічної несправності або саботажу. Влада відкинула повідомлення про те, що колія була затоплена.

Представник залізниці в Карачі повідомив, що щонайменше вісім вагонів зійшли з рейок.

За його словами, військові та воєнізовані підрозділи разом з рятувальниками були на місці події й допомогли врятувати пасажирів, заблокованих у вагонах поїзда. Найбільш серйозно травмовані пасажири були доправлені до віддалених, краще обладнаних лікарень військовими гелікоптерами.

У головних лікарнях Навабшаха і сусідніх районів провінції Сінд оголошено надзвичайний стан. Залізничне сполучення з внутрішніми районами Сінда призупинено.

За даними місцевих ЗМІ, у Пакистані від 2013 до 2019 рік у таких інцидентах загинуло 150 осіб.

Нагадаємо, у Нігері заколотники закрили повітряний простір та готуються до іноземної інтервенції.

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