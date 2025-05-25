Пасажир намагався відкрити двері в літаку під час польоту: як закінчився інцидент

Літак All Nippon Airways / © Associated Press

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Міжнародний рейс з Токіо до Х’юстона був перенаправлений до американського міста Сіетл після того, як пасажир спробував відкрити двері літака під час польоту.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на місцеву поліцію.

Рейс All Nippon Airways вилетів з японського аеропорту Ханеда в Токіо до Міжконтинентального аеропорту імені Джорджа Буша в Х’юстоні, коли, за даними авіакомпанії, один з пасажирів почав поводитися дивно.

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Федеральне управління цивільної авіації заявило, що рейс було перенаправлено «через інцидент з пасажиром», але не надало подробиць.

Через 10 годин від початку польоту рейс приземлився в міжнародному аеропорту Сіетл-Такома.

«Поліцію викликали через повідомлення про те, що пасажир намагався відкрити вихідні двері під час польоту», — повідомили представники правоохоронних органів, яких цитує американська преса.

У звіті зазначено, що пасажири та екіпаж літака зуміли стримати цього чоловіка.

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За словами поліції, пасажира, ім’я якого не розголошується, оглянули та встановили, що у нього «криза здоров’я». Пізніше його доставили до місцевої лікарні.

«Безпека наших пасажирів та екіпажу є нашим головним пріоритетом, і ми вітаємо зусилля місцевих правоохоронних органів за їхню підтримку», — заявили в авіакомпанії.

Нагадаємо, раніше під час приземлення в аеропорту німецького міста Падерборна пасажирський літак Airbus A320 вдарився хвостом об злітно-посадкову смугу.