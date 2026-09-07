Дебош на борту American Airlines / Фото ілюстративне / © Associated Press

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Пасажира American Airlines, якого після агресивної поведінки на борту літака довелося зафіксувати на сидінні за допомогою клейкої стрічки, ідентифікували. Після інциденту чоловіка також звільнили з роботи.

Про це пише unilad.

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Йдеться про 67-річного Артура Лейна Лундіна, який 3 вересня перебував на борту рейсу American Airlines із Далласа до Ньюарка (штат Нью-Джерсі). Під час польоту чоловік, за словами очевидців, почав поводитися агресивно та використовувати нецензурну лексику.

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Пасажира скотчем зафіксували у кріслі — літак American Airlines екстрено сів / Фото: unilad

Пасажири розповіли про сутичку

Як стверджують очевидці, ситуація на борту швидко загострилася. Колишній поліцейський Хуан Мехіа заявив, що Лундін нібито вкусив його. Інший пасажир, Річард Оленік, також сказав, що чоловік намагався вкусити його.

За словами пасажирів, Лундін також використовував расистські та гомофобні образи після того, як, як стверджується, ударив двох людей.

Мехіа, Оленік та ще один пасажир допомогли стримати нападника. Бортпровідники надали їм пластикову стяжку, а згодом Лундіна зафіксували на його кріслі клейкою стрічкою.

«Фізично це точно зменшило його можливість рухатися. Але проблему це не вирішило. Він однаково штовхався, опирався і намагався підвестися», — розповів Оленік.

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Він додав, що пасажири не знали, що саме стало причиною такої поведінки чоловіка, але назвав ситуацію «досить напруженою».

Літак здійснив вимушене приземлення

Через інцидент літак змінив маршрут і приземлився у штаті Меріленд. Після посадки Лундіна затримала транспортна поліція штату та вивела його з літака.

Після цього рейс продовжив рух до запланованого пункту призначення — Ньюарка.

За даними TMZ, Лундіна звинувачують у нападі другого ступеня та порушенні громадського порядку. Його вже звільнили, а наступне судове засідання призначене на 19 жовтня.

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Чоловіка звільнили з роботи

Після того, як стало відомо про інцидент, компанія Long Realty, де Лундін працював агентом з нерухомості, припинила з ним співпрацю.

У компанії заявили, що дізналися про висунуті проти колишнього співробітника кримінальні звинувачення у зв’язку з інцидентом на борту комерційного літака.

«Long Realty оперативно припинила співпрацю з цією особою. Вона більше не пов’язана з Long Realty і не має права представляти компанію в будь-якій якості», — йдеться у заяві.

У компанії також наголосили, що описана поведінка суперечить стандартам професіоналізму, доброчесності, співчуття і поваги до інших людей, яких очікують від своїх представників.

«Ми не толеруємо поведінку, яка настільки очевидно суперечить цим очікуванням. Наші думки з пасажирами, членами екіпажу та іншими людьми, яких торкнувся цей інцидент», — заявили в Long Realty.

Що сказала American Airlines

В American Airlines підтвердили, що 3 вересня рейс №618 змінив маршрут через агресивну поведінку одного з пасажирів.

«Після прибуття до аеропорту правоохоронці зустріли літак і допомогли вивести пасажира, після чого рейс продовжив рух до пункту призначення», — повідомили в авіакомпанії.

Там також наголосили, що безпека пасажирів і працівників є головним пріоритетом, а насильницька поведінка на борту неприпустима.

Водночас наведені звинувачення щодо поведінки Лундіна є твердженнями очевидців і предметом кримінального провадження. Остаточну оцінку його діям має надати суд.

Нагадаємо, у США також сталася смертельна авіакатастрофа. Вантажний літак в аеропорту Маямі виїхав за межі злітно-посадкової смуги та зіткнувся з кількома транспортними засобами.

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