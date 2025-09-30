Пасажира не пустили на рейс через смарт-кільце: у чому була причина

Літак / © iStock

Чоловік із розумним кільцем Samsung Galaxy Ring не зміг сісти на літак — акумулятор пристрою почав небезпечно розширюватися прямо на його пальці. Пасажира зняли з рейсу та відправили до лікарні.

Про це пише видання The Mirror.

Смарт-кільця стають дедалі популярнішою альтернативою громіздким «розумним» годинникам. Але для Даніеля Ротара цей гаджет ледь не закінчився трагедією. Просто перед посадкою він помітив, що не може зняти кільце з пальця, а батарея всередині почала розбухати.

На платформі X (Twitter) він виклав фото та написав:

«Ааа… це погано. Акумулятор мого Samsung Galaxy Ring почав надуватися. Поки воно на моєму пальці. І якраз перед тим, як сісти в літак. Зняти його не можу, а ще й боляче».

Згодом він додав ще одне фото з коментарем:

«Ви можете побачити, як батарея розширюється. Це дуже небезпечно, особливо коли кільце застрягло на пальці».

Користувачі поцікавилися, скільки він користується пристроєм. Даніель відповів, що купив його у січні 2025 року. Деякі моделі коштують до £399.

Він пояснив: «З самого початку батарея тримала заряд майже сім днів. Але з часом вона перестала працювати довше, ніж півтори доби. Я навіть перестав регулярно заряджати його. Коли батарея розбухла, заряду вже не залишилося».

Деякі користувачі поділилися порадами:

Один написав, що в нього трапилася така ж ситуація, і він зрізав кільце інструментом Dremel:

«Головне — не пошкодити акумулятор і підкласти щось під кільце, щоб не порізати палець. Це зекономить вам кілька годин у лікарні».

Інший запропонував «лайфхак»:

«Попросіть у найближчому ресторані трохи розтопленого масла, намастіть палець і спробуйте відкрутити кільце».

Втім, уникнути проблеми не вдалося. У підсумку Даніеля не пустили на борт літака. Він написав:

«Мене не допустили до посадки через це. Я подорожую вже 47 годин поспіль, і тепер змушений витратитися на готель і летіти додому лише завтра».

Згодом його терміново відправили до лікарні, де кільце нарешті зняли.

«Ви можете побачити, наскільки розпухла батарея. Ніколи більше не носитиму смарт-кільця», — обурився він.

Чоловік зазначив, що головне — його палець залишився цілим.

У соцмережах користувачі співчували:

«Це жах. Коли батарея вибухає в телефоні чи годиннику, його можна просто відкласти. Але кільце на пальці — це інший рівень небезпеки».

«Співчуваю, добре, що все обійшлося».

Дехто навіть запропонував, що дизайн таких гаджетів потрібно змінити — робити їх із роз’ємами або механізмами для легкого зняття у разі аварійних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, пасажири рейсу Ryanair з Британії до Марокко пережили справжній переполох через те, що одна з жінок намагалася відчинити двері літака просто в повітрі.