Пасажирам загрожує штраф 6 тисяч гривень: що не можна робити в транспорті

Громадський транспорт / © Facebook/Київпастранс

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У Британії пасажирів автобусів і поїздів можуть оштрафувати на суму до 100 фунтів (близько 6 000 грн) за ввімкнену музику чи відео без навушників. Це правило запровадили, щоб зменшити шум у транспорті та зробити поїздки комфортнішими.

Про це пише Ladbible.

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У понеділок, 19 жовтня, стартувала кампанія «Розділіть подорож, а не шум». Її мета — нагадати пасажирам вдягати навушники та дати місцевій владі більше повноважень для боротьби з порушниками.

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Прем’єр-міністр Енді Бернем, розпочинаючи боротьбу з антисоціальною поведінкою в транспорті, зазначив, що гучна музика чи відео з чужих телефонів дратує пасажирів і швидко псує їм подорож.

«Отже, ми запускаємо загальнонаціональну кампанію, яка нагадує пасажирам використовувати навушники в поїздах. Крім того, ми надаємо місцевим лідерам нові повноваження для боротьби з гучною музикою, вейпінгом та засміченням автобусів. Це проста річ, але вона зробить подорожі трохи кращими для всіх нас», — підсумував політик.

Разом із кампанією Міністерство транспорту видало інструкції до нового закону. Місцевій владі ще на початку року дозволили вводити власні правила в автобусах, а нові роз’яснення показують, як саме виписувати штрафи до 100 фунтів за їхнє порушення.

Згідно з регламентом, правила має затвердити Міністр транспорту. При цьому контроль за їх дотриманням покладено на спеціалістів з безпеки транспорту, а не на водіїв автобусів.

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Міністр транспорту Гайді Александер зазначила, що вейпінг, сміття чи гучна музика кількох людей псують поїздку всім іншим. Вона додала, що навіть прості зміни в поведінці можуть зробити користування транспортом набагато приємнішим.

За даними опитування видання The Guardian, близько 60% виборців підтримують покарання для тих, хто гучно вмикає музику чи відео на телефоні. Виконавчий директор організації «Кампанія за кращий транспорт» Бен Плауден зазначив, що така поведінка часто відлякує людей від користування транспортом.

«Якщо ці нові повноваження дійсно застосовуватимуть, вони допоможуть кожному почуватися безпечно та комфортно й насолоджуватися поїздкою», — наголосив він.

Водночас у Консервативній партії висловили застереження щодо недостатнього захисту працівників транспортної галузі. Тіньовий міністр транспорту Річард Голден зазначив, що лейбористи нарешті звернули увагу на проблеми, які справді турбують пасажирів.

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Він нагадав, що консерватори ще минулого літа розпочали кампанію проти неналежної поведінки в транспорті, після чого урядовці усвідомили, що ніхто не хоче терпіти гучне техно чи хіп-хоп у переповнених поїздах та автобусах.

Голден також звернув увагу на більші проблеми з безпекою. Він зазначив, що кількість нападів на залізничників зросла на 68%, тоді як притягнень до відповідальності за правління лейбористів стало значно менше. На його думку, Енді Бернему час зосередитися на боротьбі з насильством та захисті працівників транспорту.

Нагадаємо, у британському місті Лідсі пасажир замість пенні передав монету, викарбувану понад дві тисячі років тому. Незвичайну знахідку виявив Джеймс Едвардс, колишній головний касир транспортної компанії Leeds City Transport.

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