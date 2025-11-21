Пасажирку не пустили до літака через “незрозуміле правило”: чого від неї вимагали

Літак HK Express в аеропорту / Ілюстративне зображення

Мандрівниця, яка мала угорську посвідку на проживання та в’єтнамський паспорт, була зупинена в аеропорту Осаки, коли намагалася здійснити транзитну подорож через Гонконг за двома окремими квитками. Попри те, що вона зареєструвалася на обидва рейси, авіакомпанія HK Express відмовила їй у посадці через відсутність візи, що є порушенням загальноприйнятого правила про безвізовий транзит у межах «транзитної зони».

Про це пише Daily Mail.

Проблема транзиту та «повітряна зона»

Наречена чоловіка на ім’я Габор мала летіти з Осаки до Гонконгу одним квитком, а потім того ж дня — з Гонконгу до Дохи, а далі до Будапешта, але вже за окремим квитком. Зазвичай, якщо пасажир здійснює пересадку, але при цьому залишається у «повітряній зоні» (airside) аеропорту, віза для транзиту через країну не потрібна.

Однак в Осаці представники авіакомпанії HK Express відмовили пасажирці у посадці через те, що для в’їзду до Гонконгу їй потрібна віза. Коли Габор надав підтверджений квиток на подальший рейс, вимоги агентів почали швидко змінюватися.

«Спочатку вони сказали, що їм потрібен підтверджений квиток для подальшої подорожі з Гонконгу. Коли ми показали квиток, вони змінили свою позицію і захотіли посадковий талон, а потім швидко перейшли до того, що їм потрібен посадковий талон Cathay Pacific», — розповів Габор.

Зрештою, навіть попри спроби надати різні можливі рішення, авіакомпанія заявила, що пасажирці не дозволено сісти на літак через окремі квитки. Через неможливість вирішити питання вчасно, Габору довелося купувати окремий квиток для нареченої.

Загальні причини відмови у посадці

Хоча у цьому конкретному випадку проблема була пов’язана зі складнощами транзиту за двома окремими бронюваннями, існує багато інших причин, через які пасажирам можуть відмовити у посадці.

За даними Управління цивільної авіації (CAA), щороку близько 6,6 мільйона пасажирів у всьому світі отримують відмову у посадці.

Найпоширенішою причиною цього є перебронювання рейсів (овербукінг). У разі, якщо авіакомпанія продала більше квитків, ніж є місць на борту, вона зобов’язана надати пасажирам альтернативні рейси, а також компенсацію та допомогу, згідно із законом.

Авіакомпанії, зокрема HK Express, на своїх сайтах підкреслюють, що відповідальність за наявність усіх необхідних документів (включно з візами) завжди лежить на пасажирах.

