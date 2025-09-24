ТСН у соціальних мережах

Світ
296
2 хв

Пасажирські літаки ледь не зіткнулися в повітрі: як врятувалися люди

У Франції два пасажирські літаки дивом уникли зіткнення — пасажири залишилися шоковані.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Пасажирські літаки ледь не зіткнулися в повітрі: як врятувалися люди

Авіакатастрофа дивом не сталася / © pexels.com

У Франції ледь не сталося авіакатастрофи: пасажирські літаки EasyJet та Nouvelair розминулися в повітрі лише на 3 метри.

Про це пише dailymail.

Борт EasyJet під час підготовки до зльоту в Ніцці дивом уникнув зіткнення з авіалайнером Nouvelair Tunisia, який помилково намагався приземлитися не на ту злітну смугу.

Інцидент трапився ввечері 21 вересня близько 23:30 в аеропорту Ніцца-Кот-д’Азур, де розташовані дві паралельні смуги. Під час зливи туніський літак сплутав напрямок посадки й ледве не врізався у борт EasyJet, який саме мав вилітати до Нанта.

За словами капітана EasyJet, літаки розминулися лише на три метри (10 футів). В обох авіалайнерах перебувало приблизно по 150 пасажирів.

Міністр транспорту Франції Філіп Табаро підтвердив, що зіткнення вдалося уникнути лише дивом, і доручив провести термінове розслідування. Французьке бюро розслідування авіаційних подій (BEA) вже кваліфікувало випадок як «серйозний інцидент».

Пілоти EasyJet настільки злякалися, що відмовилися продовжувати рейс, залишивши пасажирів у Ніцці. Очевидці розповіли, що капітан був у «видимому шоці» й повідомив людям на борту, що катастрофи вдалося уникнути лише завдяки вчасному маневру.

В обох літаків вилучили реєстратори польотних даних. Попередньо відповідальність за інцидент покладають на екіпаж Nouvelair, який, ймовірно, припустився помилки під час заходу на посадку.

В EasyJet наголосили, що безпека пасажирів і екіпажу є пріоритетом компанії, та пообіцяли повністю співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, вже йшлося про те, що у Канаді зіткнулися два малі пасажирські літаки. Два малі пасажирські літаки потрапили авіакатастрофу, на борту одного з яких перебувала дитина. На щастя, минулося без жертв.

