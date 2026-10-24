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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пасажирський автобус на швидкості влетів у фургон: багато жертв — серед загиблих є жінки і діти

За даними медиків, семеро людей загинули на місці, а п'ятеро померли в лікарні.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Швидка Пакистан.

Швидка Пакистан. / © Associated Press

У Пакистані пасажирський автобус на швидкості влетів у мікроавтобус. Внаслідок аварії загинули щонайменше 12 людей, а близько 20 осіб отримали серйозні травми.

Про це повідомили рятувальники та місцева поліція, пише Associated Press.

Автобус прямував із Ласбели до Карачі — найбільшого міста південної провінції Сінд. ДТП сталася увечері 23 жовьня в районі Ласбела провінції Белуджистан на південному заході країни.

Після зіткнення поліція, рятувальники і місцеві жителі розпочали рятувальні роботи. Загиблих і поранених дістали з пошкоджених транспортних засобів та доправили до лікарні в Ласбелі.

За словами медиків, серед загиблих і постраждалих є жінки та діти. Керівник центру Edhi, доктор Абдул Хакім Ласі повідомив, що семеро людей загинули на місці ДТП, а п’ятеро померли від травм у лікарні.

Окрім того, семеро з 22 уцілілих пасажирів перебувають у критичному стані. За словами Ласі, найбільше від зіткнення постраждали пасажири мікроавтобуса.

AP наголошу, що дорожньо-транспортні пригоди в Пакистані трапляються часто. Серед основних причин — поганий стан доріг, недостатній контроль за дотриманням правил дорожнього руху та небезпечне водіння.

Нагадаємо, потужний землетрус сколихнув Китай. У Тибеті зафіксували підземні поштовхи магнітудою 7,0. Вони спричинили руйнування житлових будинків. Жертвами стихійного лиха стали щонайменше 16 людей. Багато поранених.

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