Пасажирський автобус перекинувся у кювет: багато загиблих

Пасажирський автобус, що їхав з міста Текірдага до Анталії, перекинувся в кювет.

Пасажирський автобус перекинувся у кювет: багато загиблих

© Associated Press

У Туреччині в провінції Анталья пасажирський автобус з’їхав з дороги, внаслідок чого загинули восьмеро осіб.

Про це пише АР.

Губернатор провінції Хулусі Сахін повідомив, що 26 людей отримали поранення, деякі з них у критичному стані. За інформацією губернатора, 7 поранених перебувають у критичному стані. Двоє постраждалих перенесли ампутації: один втратив ногу, а інший — руку.

Інформаційне агентство DHA зазначило, що деяких пасажирів викинуло з автобуса, який вирушив у нічний рейс з Текірдага на північному заході Туреччини.

За словами губернатора, аварія могла трапитися через погоду.

«Земля була мокра, а також у цьому районі був туман. Це не місце для перевищення швидкості, але, схоже, автобус їхав зі швидкістю», — додав він.

Раніше повідомлялося, що у Румунії розбився мікроавтобус із фанатами. Аварія забрала життя сімох уболівальників грецького футбольного клубу ПАОК.

