Пасажирський автобус потрапив у ДТП: троє загиблих, 20 поранених

В понеділок, 18 серпня, у турецькій провінції Стамбул, у районі Санджактепе, пасажирський автобус, що прямував з Токата до Текірдага, потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинули троє людей, ще 20 отримали поранення.

Про це повідомило губернаторство Стамбула у соцмережі Х.

ДТП сталося о 06:15 ранку, коли водій втратив контроль над транспортним засобом, і автобус зіштовхнувся з огорожею.

На момент аварії в автобусі перебували 35 пасажирів. За попередніми даними, троє людей загинули на місці, ще 20 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доставили до найближчих лікарень для надання медичної допомоги.

На місці події працюють поліція та рятувальні служби, зокрема пожежники. Розпочато розслідування обставин ДТП, щоб з’ясувати причини аварії. Губернаторство Стамбула повідомило про інцидент у соціальних мережах, наголосивши, що всі деталі наразі уточнюються компетентними органами.

